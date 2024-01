Auch teure Mieten werden zum Thema

Und diesen Blick über den Tellerrand braucht es laut Lisa Totzauer, ORF-Chefredakteurin für Magazine und Servicesendungen, definitiv. "Internationale Zusammenhänge zu verstehen und damit auch Perspektiven zu erkennen, gibt Sicherheit und stärkt das Vertrauen: in unsere Gesellschaft, in die Welt als Ganzes, aber auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir uns als Gesellschaft gemeinsam leisten", wurde sie in einer Aussendung zitiert.

Am 19. Jänner steht die zweite Ausgabe zum Thema teure Mieten am Programm. Christophe Kohl in den USA, Andreas Pfeifer in Deutschland und Vanessa Böttcher in Schweden zeigen laut Ankündigung auf, wie einige wenige "Big Player" auf dem internationalen Immobilienmarkt ganze Stadtviertel aufkaufen, Gewinne in Milliardenhöhe einstreifen und Menschen dabei mit skrupellosen Methoden an den Rand ihrer Existenz treiben.