"Wetten, dass..?": Neue Ausgabe am am 19. November auf ZDF

Einmalige Wetten, großartige Musik-Acts und viele Stars auf der berühmten Couch: Thomas Gottschalk präsentiert am Samstag, 19. November 2022, 20.15 Uhr, live aus der Messe in Friedrichshafen das Show-Highlight des Jahres im ZDF: "Wetten, dass...?". Selbstverständlich an seiner Seite: Michelle Hunziker. Neben zahlreichen nationalen und internationalen Stars treten Wettkandidaten und -kandidatinnen in spannenden Wetten um den Titel des Wettkönigs oder der Wettkönigin gegeneinander an.