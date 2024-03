"What A Feeling"-Trailerpremiere: Zwei Frauen voller Leben

Caroline Peters und Proschat Madani – alles andere als straight

Ihren Hochzeitstag hat sich die erfolgreiche Ärztin Marie Theres (Caroline Peters) anders vorgestellt. Musste es wirklich gleich Trennung sein, womit sie ihr Ehemann Alexander (Heikko Deutschmann) konfrontiert? Ja, es musste, denn er hat doch andere Wünsche für sein zukünftiges Leben: Mehr Glück, mehr Freiraum, dafür weniger Marie Theres.

Infolge dieser unerfreulichen Wendung macht Marie Theres, was jede vernünftige Frau in einer solchen Situation tun würde: Sie greift zum Glas. Der letzte Absacker führt sie in die Bar von Bigi (Barbara Spitz) – wo man vornehmlich Frauen, die Frauen lieben antrifft. Und dort ist auch Fa (Proschat Madani). Diese ist lebenslustig, spontan, ungebunden und lebt ihr Liebesleben freizügig. Passt doch die überaus korrekte Ärztin so gar nicht in Fas Beuteschema, bringt sie Marie Theres nach dem feuchtfröhlichen Abend trotzdem nach Hause. Diese ist allerdings zu betrunken, um sich daran erinnern zu können – haben wir, oder haben wir nicht? Und dürfen wir das überhaupt? Theoretisch ja, aber praktisch ist alles nicht ganz so einfach, denn straight läuft bei Marie Theres und Fa gar nichts...