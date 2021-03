78. Golden Globes: Al Pacinos kurzer Schlaf belustigt das Netz

Ist Hollywoodstar Al Pacino während der Golden Globes kurz eingedöst? In den sozialen Medien hat ein Video der Szene am Montag, den 1. März, nach der Preisverleihung zahlreiche Fans erheitert. Er habe sich noch keinem Prominenten so nahe gefühlt, wie dem während der Preisverleihung schlafenden Pacino, schrieb ein Nutzer bei Twitter. Auch viele andere zeigten Verständnis für den 80 Jahre alten US-Schauspieler ("Der Pate").