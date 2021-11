Die 100 besten Serien des 21. Jahrhunderts im Ranking

Was sind die besten Serien der letzten 20 Jahre? "BBC" hat ein Ranking der 100 besten Produktionen veröffentlicht, das von 206 FernsehexpertInnen aus 43 Ländern erstellt wurde.

Überraschenderweise fehlen dabei einige erfolgreiche Serienhits, beispielsweise "Haus des Geldes" von Netflix oder "This Is Us" von Amazon – und auch der erste Platz könnte für so manche unerwartet kommen.