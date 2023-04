Persönlich maßgeschneiderte Liebeskomödie mit Marilyn Monroe

Wie könnte der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Filmwelt in Zukunft konkret aussehen? Laut Joe Russo vor allem für persönlich maßgeschneiderte Filme. So könne jemand abends nach Hause kommen und von der KI einen Film verlangen, mit sich selbst und einer täuschend echten Marilyn Monroe in der Hauptrolle.

"Ich möchte, dass es eine Liebeskomödie wird, denn ich hatte einen harten Tag", könne man laut Russo bestellen. "Es ahmt Ihre Stimme nach, und plötzlich haben Sie eine Liebeskomödie mit Ihnen in der Hauptrolle, die 90 Minuten lang ist. Sie können also Ihre Geschichte speziell auf Sie zuschneiden".