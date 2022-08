Penn Badgley mag nicht masturbieren

Serienstar Penn Badgley, bekannt aus "Gossip Girl" und dem Netflix-Hit "You – Du wirst mich lieben", macht da keine Ausnahme. Noch unangenehmer als Sexszenen mit einer Kollegin (oder auch einem Kollegen) seien ihm allerdings Szenen, in denen er vor der Kamera (natürlich nur scheinbar) masturbieren muss. Das blieb ihm nämlich bei den Dreharbeiten zu "You" nicht erspart, wie er unlängst in seinem Podcast "Podcrushed" erzählte (via "Promiflash").

"Ich muss so tun, als würde ich masturbieren und mir ist klar geworden, dass ich das noch gar nicht so oft vor der Kamera gemacht habe", so der 35-Jährige. "Du denkst dir: 'Das ist doch kein Ding', und dann findet das ganze vor der Kamera statt, während dir Leute ins Gesicht schauen. Ich muss sagen, manchmal sind solche Szenen schwieriger als die mit einer anderen Person."