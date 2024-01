Hollywoods neuer Go-To-Psycho Auf dem Papier keine guten Startvoraussetzungen, doch Keoghan ließ sich nicht unterkriegen. Er nutzte seine Herkunft als "Munition", wie er einmal sagte. Zur Schauspielerei kam er eher zufällig, als er einen Casting-Aushang für den Gangsterfilm "Between the Canals" sah. Nach seinem Debüt studierte er in Dublin Schauspiel. Für den Weg zur Schule konnte er sich laut eigener Aussage kaum die Fahrkarte für den Bus leisten.

2017 kam dann der Durchbruch. Barry Keoghan spielte in Christopher Nolans (53) "Dunkirk" und an der Seite von Colin Farrell (47) in "Killing of a Sacred Deer". Darin verkörperte er eine ähnliche Figur wie jetzt in "Saltburn": ein dubioser junger Mann, der eine fremde Familie von innen zersetzt.