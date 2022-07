Brian Austin Green und Sharna Burgess sind stolze Eltern

Süße Baby-News aus den USA: US-Schauspieler Brian Austin Green (48, "Beverly Hills, 90210") und die australische Tänzerin Sharna Burgess (37, "Dancing with the Stars") sind am 28. Juni Eltern geworden. Das gab der ehemalige Serienstar auf seinem Instagram-Account bekannt. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem das Händchen des Babys seinen Finger umfasst, schrieb er das konkrete Geburtsdatum und verriet dabei auch gleich noch den Namen des Familienzuwachses: "Zane Walker Green geboren 28.6. um 12:12", so die kurze Nachricht.