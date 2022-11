"Avengers"-Star Chris Hemsworth will Schauspielpause einlegen

Ein finaler fünfter "Thor"?

Marvel-Fans durften Hemsworth zuletzt in "Thor: Love and Thunder" erleben, doch der Donnergott könnte sich bald aus dem MCU verabschieden. Der Thor-Darsteller sagte zu seiner Beteiligung an einem neuen Teil: "Ich bin völlig offen dafür, wenn es etwas Einzigartiges, Frisches und Unerwartetes mit der Figur und der Welt zu tun gibt. Ich habe diese Erfahrung immer geliebt. Ich war sehr dankbar dafür, dass ich jedes Mal etwas anderes machen konnte."

Er hoffe jedoch, dass es auch für seinen Charakter einen Abschluss geben wird. "Ich habe das Gefühl, dass wir das Buch wahrscheinlich abschließen müssten, wenn ich es noch einmal machen würde", so Hemsworth. "Ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich das Finale wäre, aber das basiert nicht auf irgendetwas, was mir irgendjemand gesagt hat oder auf irgendwelchen Plänen. Es gibt die Geburt eines Helden, die Reise eines Helden, dann den Tod eines Helden, und ich weiß nicht - bin ich in diesem Stadium? Wer weiß das schon", so der Hollywood-Star.