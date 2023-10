US-Regisseur und Schauspieler Danny DeVito (78) hat wieder vor, mit "Matilda"-Darstellerin Mara Wilson (36) aufzutreten. Aber nicht im Kino oder im Fernsehen, sondern auf der Konzert-Bühne mit dem New Jersey Philharmonic Orchestra, verrät DeVito im Interview mit "The Messenger".

"Matilda in Concert" sollte eigentlich am 9. September dieses Jahres am State Theatre New Jersey starten, wurde aufgrund des Streiks von Drehbuchautoren und der Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA allerdings nach hinten geschoben. Einen festen Termin gibt es noch nicht, aber der Regisseur ist zuversichtlich: "Wir versuchen, das demnächst umzusetzen, denn es sieht so aus, als ob der Streik bald zu Ende sein könnte - ich hoffe es zumindest!"