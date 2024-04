Diane Kruger: "Ich bin nicht wirklich nackt zu sehen"

Kruger erklärt in dem Gespräch, "generell nicht so der Fan von Sexszenen im Film" zu sein. Diese Aussage klinge jedoch möglicherweise "widersinnig, weil es in unserem Film einige Sexszenen gibt, aber es kommt doch darauf an, wie sie gefilmt werden. Bei diesem Film habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir diese Szenen auf eine bestimmte Art drehen. Ich bin zum Beispiel nicht wirklich nackt zu sehen, weil ich fand, dass der Film in diesen Szenen sowieso schon voyeuristisch ist. Da sind zwei Frauen, die durch ein Loch in der Wand beobachtet werden, als sie sich lieben. Gefilmt von einem männlichen Regisseur. Ich wollte nicht, dass dann noch irgendwie so eine Schicht von Voyeurismus draufgelegt wird. Das ist unnötig."