Dennis Gries: Das hätte er sich von den "Bachelors"-Folgen gewünscht

Bei Dennis Gries hat es hingegen mit der Liebe nach dem Finale geklappt. Nach einer weiteren Kennenlernphase nach der Show sind "Der Bachelor" und seine Katja seit dem vergangenen Valentinstag offiziell ein Paar. "Wir sind sehr glücklich und euphorisch", schwärmt er im Gespräch über seine Beziehung. "Wir können überhaupt nicht abschätzen, was die nächste Zeit bringt, deshalb genießen wir jetzt erst mal die normalsten Dinge." Seine Partnerin fügt an: "Wir freuen uns sehr, jetzt in Freiheit zu leben, uns nicht mehr verstecken zu müssen und alltägliche Dinge zu tun, wie Auto fahren, einkaufen, zusammen ins Fitnessstudio gehen oder gemeinsam mit Freunden etwas unternehmen."

Dass die beiden zueinander gefunden haben, daran konnte auch die Ausstrahlung der "Bachelors"-Folgen und die verteilten Küsse an andere Frauen nichts ändern. "Ich habe mich auf alles eingestellt", erzählt Katja. "Ich wusste, was auf mich zukommt, Dennis war sehr transparent und hat mich jede Woche vorgewarnt, was in der nächsten Folge kommt. Danach haben wir immer darüber gesprochen. Natürlich gab es die eine oder andere Szene, wo es nicht toll war, sich das anzuschauen. Aber das bringt das Format mit sich und man muss sich immer wieder bewusst machen, dass es die Vergangenheit ist und wir die Gegenwart sind und die Zukunft zählt."

Sie selbst sei anfangs vor der Kamera sehr zurückhaltend und bedacht gewesen "und habe auch sehr aufgepasst, was ich tue und habe mich vor der Kamera nicht so frei gefühlt. Es hat sich falsch angefühlt, mein Privatleben mit ganz Deutschland zu teilen und über Emotionen und Gefühle zu sprechen. Mit der Zeit habe ich mich aber auf jeden Fall wiedererkannt und wurde immer lockerer und offener."

Ihr Partner hätte sich von seiner Darstellung im TV gewünscht, "dass vielleicht ein paar mehr oder längere, tiefgründigere Gespräche von mir gezeigt worden wären", sagt Dennis Gries. "Da ging es immer direkt sofort in die Kussszene über. Ich habe mich natürlich mit ganz normalen langen Gesprächen davor langsam herangetastet."