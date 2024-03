"Die Menschen fürchten um ihr bürgerliches oder auch kleinbürgerliches Nest", erklärte Ardant einmal. Ein Milieu, das sie durchaus gut kennt. Sie wurde am 22. März 1949 in der Loire-Stadt Saumur in eine altehrwürdige bürgerliche Familie hineingeboren. Ihr Vater war ein hochrangiger Offizier, der später Militärgouverneur von Monaco wurde, wo sie zusammen mit Prinzessin Caroline die Klosterschule besuchte.

Sie habe gute Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend in dem Felsenstaat an der Côte d"Azur, zitiert die südfranzösische Regionalzeitung "Nice-Matin" die Schauspielerin. In Aix-en-Provence studierte sie dann Politik - der Titel ihrer Abschlussarbeit: "Surrealismus und Anarchie". Der Grundstein für den Hang zu ihrer Lebensphilosophie war gelegt: Gegen Hierarchien und für die Freiheit.

Der Universitätsabschluss sei für sie wie ein Passierschein in die Freiheit gewesen, sagte sie der "FAZ". Erste Bühnenerfahrung sammelte sie an der Klosterschule, bevor sie jedoch erst Jahre später den Film für sich entdeckte. Ihre Begegnung mit dem Autorenfilmer und langjährigen Lebensgefährten François Truffaut sollte wegweisend für sie sein.