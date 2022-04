Florian David Fitz im Interview zu "Eingeschlossene Gesellschaft"

So war seine eigene Schulzeit

Seine eigene Schulzeit habe er "sehr genossen, ich hatte großes Glück", erzählt der Schauspieler weiter. "Nach einer Fünf im Zwischenzeugnis in der neunten Klasse habe ich mich zusammengerissen und mir gedacht, dass ich jetzt mal mitmache, dann ist der Unterricht auch nicht so langweilig." Englisch, Spanisch, Kunst und "witzigerweise auch Chemie" gehörten dabei zu den Lieblingsfächern des Schauspielers. Eine weniger gute Erinnerung hat Fitz an den Mangel an Begeisterung seitens der Lehrerschaft. "Wir hatten einen Lehrer, der hatte irgendwann, vermutlich in seinem Referendariat, ellenlange Folien geschrieben. Und sein Unterricht bestand nun daraus, selbige auf den Overheadprojektor zu legen und wir mussten abschreiben. Jeden Tag. Da hat man sich dann doch eine Art TÜV gewünscht. Geschichte ist das beste Beispiel, das müsste eigentlich eines der spannendsten Schulfächer sein. Keiner verlangt, dass man die Krönungsdaten aller Karolinger draufhat, who cares, aber so eine ungefähre Ahnung, wo die Antike aufhört und wo das Mittelalter und warum, das müsste schon drin sein. Das ist doch ne Orientierung auch in unserer heutigen Welt."