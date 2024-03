Montecito-Haus ist nicht Hauptwohnsitz

Bei dem Haus handelt es sich übrigens nicht um den Hauptwohnsitz des Paares: Paltrow und Falchuk bewohnen eine Mansion mit sieben Schlafzimmern und sechs Bädern in Brentwood. Dieses Haus kaufte Paltrow 2012 für knapp 10 Millionen Dollar zusammen mit ihrem Ex-Ehemann Chris Martin (47), mit dem sie zwei Kinder teilt.

Auch in dieses Haus steckte die Schauspielerin mehrere Millionen: Laut "The Sun" hat sie in den vergangenen zwölf Jahren insgesamt Hypotheken im Wert von 40 Millionen Dollar aufgenommen. Nach der Trennung von Martin wurde das Haus an sie überschrieben. Mit Brad Falchuk, der als TV-Produzent arbeitet, ist Paltrow seit 2018 verheiratet.