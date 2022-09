Große Anteilnahme von Promis und Kollegen

In den Kommentaren haben zahlreiche Stars liebevolle und emotionale Worte hinterlassen. "Ich liebe dich, Jane. Ich denke immer an dich", schreibt etwa Chelsea Handler (47). Model Naomi Campbell (52) kommentiert: "Anmutige Königin. Jane Fonda, danke, dass du auch diese schwierige Zeit mit uns teilst. Es ist so wichtig, eine positive Einstellung zu haben! Und die hast du! Meine Gedanken und Gebete sind bei dir." Auch die beiden Schauspielerinnen Lily Collins (33) und Alyssa Milano (49) senden Fonda viel "Kraft" und "Liebe".