Jeff Bridges: Krebs-Erkrankung war "Gesundheits-Abenteuer"

Jeff Bridges ist "körperlich wieder auf den Beinen"

Damit meine er etwa die Liebe, die ihm von seiner Familie, seinen Freunden und anderen Menschen auf der ganzen Welt entgegengebracht wurde. Für ihn sei das ein "unerwartetes, wunderbares Gefühl" gewesen, das auch in ihm Liebe ausgelöst habe. "Oh ja, das ist das Leben, das ist wunderbar", schwärmt Bridges. Jetzt sei er körperlich wieder auf den Beinen und freue sich, noch hier zu sein.

"The Old Man" ist mittlerweile im Kasten und startet in Deutschland am 28. September exklusiv beim Streaminganbieter Disney+. In der Bestseller-Verfilmung verkörpert Bridges die Hauptfigur Dan Chase. Chase ist ein ehemaliger CIA-Agent, der bereits vor Jahrzehnten untergetaucht ist. Doch plötzlich versucht ihn ein Auftragsmörder zu töten...