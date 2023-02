Jeremy Renner: Sein schneller Heilungsprozess sei "ein Wunder"

*** Update vom 09. 01.2023: Hollywood-Star Jeremy Renner hat sich für die Unterstützung bedankt, die er nach seinem schweren Unfall erhalten hat. Der Schauspieler feierte seinen 52. Geburtstag am 7. Januar im Krankenhaus in Reno. Dorthin war er von Rettungskräften nach seinem schweren Schneepflug-Unfall am 1. Januar gebracht worden.

Renner veröffentlichte laut "The Hollywood Reporter" in seinen Instagram-Storys ein Video von Mitgliedern von The Base, einer in Chicago ansässigen Organisation, die junge Akademiker und Athleten unterstützt. Sie tanzen in dem Clip zu 50 Cents "In da Club" und halten Karten mit Renners Namen in der Hand.

Der "Avengers"-Star bedankte sich dafür in seinem Post. Er kommentierte auch den Instagram-Post von The Base selbst, in dem die Aufführung zu sehen ist: "Ich liebe euch alle sooooo sehr!!!! Danke euch. Ihr habt meine Seele zum Singen gebracht!!!!" Am Freitag hatte der Schauspieler ein Foto von sich im Krankenhausbett geteilt, umgeben von medizinischem Personal auf der Intensivstation. Mit dem Post bedankte er sich bei den Klinikmitarbeitern. ***