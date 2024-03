Ihre Karriere begann früh

Nach einer sorglosen Kindheit als Tochter eines Münchner Patentanwalts wollte sie Schauspielerin werden. Bereits als Dreijährige durfte sie als Statistin im Schlierseer Bauerntheater auftreten. Mit 15 wurde sie Komparsin in der dritten Folge von "Die Lümmel von der ersten Bank". 1973 verließ sie das Gymnasium mit der Mittleren Reife und ging drei Jahre auf eine Münchner Schauspielschule. Noch vor dem Abschluss engagierte sie der bedeutende Regisseur Rainer Erler (1933-2023) für ihre erste Hauptrolle im Spielfilm "Die letzten Ferien". Da war sie 20.

Erler besetzt 1979 mit ihr auch die weibliche Hauptrolle des Spielfilms "Fleisch", bei dem es um Organhandel ging. Es war Jutta Speidels erster internationaler Auftritt. Von da an wirkte sie in über 50 Filmen mit, spielte in erfolgreichen TV-Serien wie "Drei sind einer zuviel", "Rivalen der Rennbahn", "Forsthaus Falkenau", "Alle meine Töchter" oder "Um Himmels Willen", zuletzt "Tage, die es nicht gab".

Sie wurde einer der beliebtesten deutschen TV-Stars, spielte aber auch auf zahlreichen Bühnen wie dem Renaissancetheater Berlin, in Wien oder München, bekam Publikumspreise wie Bambi oder den Bayerischen Fernsehpreis.