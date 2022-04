"Kingsman"-Star Taron Egerton ist wieder Single

Turbulente Zeiten für Hollywood-Star Taron Egerton (32): Wie die britische "The Sun" in Erfahrung gebracht haben will, hat sich der "Kingsman"- und "Rocketman"-Schauspieler von seiner Freundin Emily Thomas getrennt. Sechs Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, doch damit soll aus einem bestimmten Grund nun Schluss sein: Der zu vollgestopfte Terminkalender der beiden habe dazu geführt, dass zu "viel Druck auf ihre Beziehung aufgebaut wurde", heißt es in dem Bericht.

Nicht nur Egerton ist in der Traumfabrik gefragt. Seine nun angebliche Ex-Freundin hat sich ebenfalls einen Namen gemacht, wenn auch hinter der Kamera. Thomas hat als Regieassistentin und Regisseurin des Zweiten Drehstabs schon bei Blockbustern wie "James Bond: Keine Zeit zu sterben", "Solo: A Star Wars Story" und zuletzt bei "The Batman" mitgewirkt.