"Kottan"-Schöpfer Peter Patzak mit 76 Jahren verstorben

Programmänderungen auf ORF

Und dies würdigt der ORF mit zahlreichen Programmänderungen bereits am Wochenende. Den Auftakt macht am Samstag (13. März) um 22 Uhr die "Kottan"-Folge "So long Kottan" aus 1981 in ORF 2. Um 23 Uhr folgt dann das im Vorjahr zum 75. Geburtstag entstandene Porträt "Peter Patzak - Einen Augenblick später", das tags darauf von ORF III wiederholt wird. Hier lässt man um 12.25 Uhr den Kinofilm "Kottan ermittelt - Rien ne va plus" aus 2010 folgen. Und ebenfalls am Sonntag gedenkt Ö1 Peter Patzak ab 14.05 Uhr mit "Der Filmemacher, Maler und Autor Peter Patzak" aus 2018. Den Abschluss der Erinnerungen markiert dann ORF 1 am Dienstag (16. März) ab 0.10 Uhr, wenn die aus 1999 stammende Komödie "Hart im Nehmen" ausgestrahlt wird.