Italienische Regisseurin Lina Wertmüller mit 93 verstorben

Erste Erfolge

Gegen den Willen ihres Vaters studierte sie an der Theaterhochschule in Rom. Sie arbeitete dann als Journalistin, Schauspielerin, Bühnenbildnerin und Autorin für Funk und Fernsehen. Über eine Freundin fand sie Kontakt zu Regisseur Federico Fellini ("La dolce vita"). Wertmüller arbeitete 1963 als Regieassistentin bei dessen Film "Achteinhalb" ("8 1/2"). Im gleichen Jahr führte sie in "Die Basilisken" zum ersten Mal selbst Regie. Der Durchbruch als Regisseurin gelang Wertmüller erst in den 1970er-Jahren mit einer Serie von Filmen mit dem italienischen Schauspieler Giancarlo Giannini in der Hauptrolle. "Mimi - in seiner Ehre gekränkt" wurde 1971 ein erster Erfolg. Mit "In einer Regennacht" (1977) und vor allem "Camorra" (1985) setzte sie tragikomische Akzente.