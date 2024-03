Ab 28. März gibt es bei Amazon Prime Video eine neue Staffel "LOL: Last One Laughing". In der fünften Ausgabe lädt Michael "Bully" Herbig (55) wieder einmal zehn Comedy-Profis ein, die sich dem "Nicht Lachen"-Wettkampf stellen. Die Promis werden über mehrere Stunden zusammen in einen Raum gesperrt, wo sie versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht oder das Gesicht zu einem Grinsen verzieht, scheidet aus.

Mit dabei sind dieses Mal alte Bekannte aus den letzten Staffeln, aber auch neue Gesichter. Schauspieler und Komiker Michael Kessler (56) wird zum ersten Mal in dem Format zu sehen sein. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät er, wie es ihm als Neuling in der Show ergangen ist.