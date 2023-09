Sohn einer Kung-Fu-Legende

Arata Mackenyu (so sein ganzer Name) hat japanische Wurzeln, wurde aber am 16. November 1996 in Kalifornien geboren. Die Schauspielerei wurde ihm quasi in die Wiege gelegt, ist sein Vater doch Kung-Fu-Legende Sonny Chiba, der unter anderem in "Kill Bill - Volume 1" in der Rolle des Hattori Hanzō zu sehen war. Auch seine Geschwister Gordon Maeda und Juri Manase sind Schauspieler:innen. Chiba verstarb 2021 an den Folgen von COVID.

Der heute 26-Jährige Mackenyu hatte seinen ersten Auftritt 2005 in der japanischen Mini-Serie "Team Astro". Danach folgten zahlreiche vor allem kleinere Auftritte in japanischen TV- und Filmproduktionen. Die erste größere Rolle ergatterte er 2016 als Arata Wataya in der Manga- und Anime-Verfilmung "Chihayafuru". Auch in den beiden Fortsetzungen sowie in der gleichnamigen Mini-Serie war Mackenyu zu sehen.

2018 gelang es ihm, eine Rolle in "Pacific Rim: Uprising" zu ergattern, bei dem Guillermo del Toro als Drehbuchautor und Produzent beteiligt war.