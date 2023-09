"One Piece" hat sich für Netflix als echter Zuschauermagnet erwiesen und beschert dem roten Streamingriesen neue Rekordzahlen. Dass die Realverfilmung so ein großer Erfolg ist, liegt nicht nur an der unglaublich authentischen Umsetzung des Anime- und Manga-Stoffs, sondern auch am talentierten Cast. Die Darsteller:innen passen haargenau zu den Originalfiguren, die sie verkörpern, und liefern dazu noch stimmige und sehr gute schauspielerische Leistungen ab.

Da die Schauspieler:innen eine so zentrale Rolle für den Erfolg der Netflix-Serie spielen, sollte man meinen, dass ihre Gagen dementsprechend hoch sind – vor allem, wenn man bedenkt, dass die Serie ein unglaubliches Budget von 144 Millionen US-Dollar verschlungen hat. Doch dem ist nicht so, die Gehälter der Stars sind laut "Animated Times" erschreckend niedrig.