Dieser ehemalige Serien-Star wird mit OnlyFans reich

Die 44-Jährige Schauspielerin Maitland Ward wurde vor allem durch ihre Rolle als Rachel in der Serie "Das Leben und Ich" bekannt. Anschließend wirkte sie in den frühen 2000er-Jahren in Filmen wie "White Chicks" mit.

Wie "Daily Dot" berichtet, kündigte Ward im Oktober 2019 ihr Porno-Debüt in dem Film "Drive" an. Danach trat sie auch der Plattform OnlyFans bei, auf der sie erotische Fotos veröffentlicht. In einem Interview mit "TMZ" erzählt Ward nun, dass monatlich einen sechsstelligen Betrag auf OnlyFans verdient.