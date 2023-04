Zuletzt waren Sie bei "Frei Schnauze" zu sehen - auch ein älteres Format. Was sagen Sie zu dem Trend, ältere Sendungen neu aufzulegen?

Giermann: "Frei Schnauze" war bei mir eine ganz persönliche, auch emotionale Sache, weil das die Anfänge meiner Karriere waren. Und es hängen Erinnerungen an Dirk Bach und Mirco Nontschew dran. Daher fühlte es sich richtig an, die Neuauflage zu übernehmen. Aber ich persönlich gucke Retro-Formate eher nicht an.

Haben Sie eine Idee, wie wieder mehr frische Ideen ins Fernsehen kommen können?

Giermann: Ich würde sagen, man muss es künstlergetriebener angehen. "LOL" ist da das beste Beispiel. Niemand sagt: 'Warte mal, das geht so nicht! Das will doch keiner sehen und das müssen wir nochmal umschreiben!' Wir dürfen machen was wir wollen. Und ich glaube, das Geheimnis ist, dass man die kreativen Köpfe frei gestalten lässt.

Das deutsche Fernsehen kann also von "Last One Laughing" lernen?

Ich finde schon.