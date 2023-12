Wann geht es los mit den Proben?

Mitte Februar fange ich an zu proben. Ab 29. Februar spiele ich zehn Vorstellungen als Snape. Und dann gucken wir weiter. Das passt so wunderbar für mich: Es ist die Zauberwelt, in der ich als Fan angefangen habe, und dann in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" selbst als Oberhaupt der Zauberer in die magische Welt eingetreten bin. Jetzt stehe ich in so einer tollen Show auf der Bühne, das ist eine Win-Win-Situation für uns alle.

Die Figur des Snape, die Sie in "Harry Potter und das verwunschene Kind" spielen, ist wohl auf ewig verbunden mit Alan Rickman, der den Hogwarts-Lehrer in den Filmen verkörperte. Hat man das als Schauspieler im Hinterkopf, wenn man in die Rolle schlüpft?

Das hat man natürlich im Hinterkopf, aber das beflügelt mich eher. Ich habe auch in "Schachnovelle" gespielt, wie zuvor bereits Curd Jürgens. Man will dann eher noch mal einen obendrauf setzen. Es ist mehr ein Ansporn als dass man davor Angst hätte. Rickman hat diese Rolle natürlich so geprägt, dass man ihn immer sofort vor Augen hat. Das kann ich nicht kopieren. Die Rolle entsteht beim Spielen über den Text und was der Text mit einem macht. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich machen werde. Das werde ich dann herausfinden.