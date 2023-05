"Queen Charlotte": Die 3 spannendsten Fakten zu India Amarteifio

2. India Amarteifio ist Tänzerin

Als Kind und Jugendliche war die Britin eine begeisterte Tänzerin, die auch eine profesionelle Karriere im Tanzen anstrebte, wie "Fan Love" auf YouTube berichtet. Das wäre ihr sogar möglich gewesen, da sie so gut war, dass sie 2012 im Alter von zehn/ elf Jahren auf die Richmond Academy of Dance ging. Eines Tages verletzte sie sich jedoch, sodass sie zwar noch tanzen konnte, aber nicht mehr so oft wie vorher.

Da ihr aber ausgerechnet die Geschichten, die sie durch das Tanzen erzählte, gefielen, entschied sie sich dazu, Schauspielerin zu werden. Wie gut sie sich bewegen kann, sieht man auch in ein paar Tanzszenen in "Queen Charlotte".