Kommt Staffel 2 von "Queen Charlotte"?

Das Prequel zu "Bridgerton" war stets als Miniserie angedacht. So äußert sich Shonda Rhimes, die Produzentin der Netflix-Serie, gegenüber "Entertainment Weekly" folgendermaßen: "Wir haben eine sehr spezifische, in sich geschlossene Geschichte erzählt, die meiner Meinung nach eine vollständige Erzählung dieser komplizierten, unvollkommenen Liebe ist." Die Wahrscheinlichkeit, dass es weitere Folgen von "Queen Charlotte" geben wird, ist also sehr gering.

Nichtsdestotrotz lässt Shonda Rhimes Fans mit ihrer Aussage "Ich schließe nichts aus, denn man weiß ja nie" weiterhin auf eine zweite Staffel hoffen. Sollte diese wider Erwarten – eventuell aufgrund der hohen Klickzahlen – doch geordert werden, erfahrt ihr davon natürlich hier.