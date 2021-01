Rebel Wilson wird nach Gewichtsverlust plötzlich anders behandelt

Über 30 Kilo hat Schauspielerin Rebel Wilson im letzten Jahr abgenommen. Auf Social Media strahlt sie mit ihrer neuen Figur in die Kamera und nimmt ihre Fans auf den Weg ihrer Veränderung mit. In der australischen Radiosendung "The Morning Crew With Hughesy, Ed and Erin" spricht die Aktrice nun darüber, wie sie als schlanke Person anders behandelt wird.