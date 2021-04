Renée Zellweger wird in Sportkomödie zur Golferin

Renée Zellweger (51) hat zuletzt in dem Drama "Judy" geglänzt, in dem sie die legendäre Show-Ikone Judy Garland (1922-1969) spielte. Der Auftritt brachte der Texanerin 2020 den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein. Doch nun schwenkt Zellweger wieder auf das Komödienfach um. Sie übernimmt die Hauptrolle in der Golf- und Beziehungskomödie "The Back Nine", wie "Deadline.com" am 14. April berichtete.