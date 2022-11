Ridley Scott ist 85: Happy Birthday, Mr. Cinema!

Überzeugungsarbeit für "Gladiator"

Der Star-Regisseur war von da an kaum noch zu stoppen. Mit der Kult-Dystopie "Blade Runner" revolutionierte er 1982 das Cyberpunk-Genre, das Drama "Thelma und Louise" brachte ihm 1992 die erste Nominierung für den Regie-Oscar ein. Dagegen wäre "Gladiator" (2000) fast nicht so entstanden, wie er es geplant hatte. Denn Hauptdarsteller Russell Crowe (58) mochte das Drehbuch nicht und wollte aussteigen.

"'Gladiator' war eine einzigartige Erfahrung, weil das Skript das sie hatten, so schlecht war - es war einfach so schlecht", so Crowe 2020 zu Jimmy Fallon (48) in dessen "The Tonight Show". Doch ein Treffen mit Ridley Scott ließ ihn umdenken. Bei diesem Meeting habe es zwischen den beiden einfach "Klick" gemacht: "Er war so gut vorbereitet und hat mir alles genauer erklärt. Dennoch sind wir damals definitiv ein Risiko eingegangen", gab Crowe zu. Eines, das sie lohnte. Für die Rolle des römischen Feldherren Maximus Decimus Meridius bekam der Schauspieler 2001 den Oscar als bester Hauptdarsteller verliehen. Scott war für die beste Regie nominiert, ging aber leer aus.