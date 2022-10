Cameron und diese anderen Regisseure sind keine Marvel-Fans

Ridley Scott: Lieber "intelligente Filme"

Filmemacher Ridley Scott (84) sieht die Sache ähnlich wie sein Kollege Scorsese. Superheldenfilme seien nicht sein "Ding" und er wolle "weiterhin intelligente Filme" machen, sagte er 2016 unter anderem "Digital Spy". Er sei jedoch mehrmals angefragt worden. "Ich habe diese Art von Filmen gemacht - 'Blade Runner' ist wirklich ein Comic, wenn man darüber nachdenkt, es ist eine dunkle Geschichte, die in einer unwirklichen Welt erzählt wird. Man könnte fast Batman oder Superman in diese Welt, in diese Atmosphäre versetzen, nur dass ich eine verdammt gute Geschichte hätte, im Gegensatz zu keiner Geschichte", so Scott.