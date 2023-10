Oscar-Nominierung und "Indiana Jones 3"

Phoenix eilte im Anschluss von Erfolg zu Erfolg. So erhielt er für sein Spiel in "Die Flucht ins Ungewisse" (Originaltitel: "Running on Empty", 1988) eine Oscarnominierung als "Bester Nebendarsteller", und ist damit bis zum heutigen Tag der in dieser Kategorie sechstjüngste, jemals für einen Oscar nominierte Darsteller.

Ein Jahr später trat Phoenix im Prolog des dritten "Indiana Jones"-Films "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" (1989) als junger Indiana Jones auf. Die wohl beste Performance seiner Karriere lieferte er 1991 an der Seite von Keanu Reeves (59) in Gus Van Sants (71) faszinieremden Arthouse-Meisterwerk "My Own Private Idaho" (1991) ab. Beim Filmfestival in Venedig erhielt Phoenix für seine Verkörperung des narkoleptischen Straßenjungen Mike Waters 1991 den Preis als "Bester Darsteller".