Misserfolg bleibt am Schauspieler hängen

So wolle er für seinen Part stets alles geben, werde aber ebenso kontinuierlich von Furcht begleitet, dies nicht zu schaffen. Am Ende interessiere es dann aber niemanden, woran dieses Versagen letztendlich gelegen hat: "Du weißt einfach, dass es auf dich zurückfällt. Natürlich kannst du sagen, dass das Skript beschissen oder der Regisseur ein Arsch war, [...] aber am Ende des Tages schert sich niemand um die Gründe. Du bist derjenige, über den alle sagen werden, dass er schlecht war. Und ein Großteil der Menschen wird das sagen, obwohl du dein Bestes gegeben hast."