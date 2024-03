"Ryan Gosling hat in der genetischen Lotterie gewonnen" – behauptete Jimmy Kimmel in seiner Eingangsrede bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Und ja, das wollen wir auch gar nicht abstreiten. Der 43-Jährige war für viele die perfekte Besetzung von Ken, der an Margot Robbies Seite im Kino-Hit "Barbie" glänzte.

Gerne erinnern wir uns auch an den Shirt-Off-Moment von Ryan Gosling in "Crazy, Stupid, Love" (2011) zurück. Der Schauspieler verkörpert in jeglicher Hinsicht das männliche Schönheitsideal. Die faltenfreie Haut und der frische Look seien aber nicht ganz auf grüne Smoothies und vier Liter Wasser am Tag zurückzuführen, wie so viele Hollywood-Stars behaupten.