Sarah Jessica Parker äußert sich zum Streit mit Kim Cattrall

Die Schauspielerin erklärt im Podcast von "The Hollywood Reporter", dass es sehr schwierig sei, über die Situation zu sprechen. Aber sie wollte es einmal durchgehen, um klarzustellen, dass es sich nicht um einen "Zickenkrieg" handelte, wie es in den Medien dargestellt wurde.

Der Disput begann demnach damit, dass ein dritter "Sex and the City"-Film wegen Unstimmigkeiten des Filmstudios mit Cattrall nicht zustande gekommen war. "Waren wir enttäuscht? Sicher", erklärt sie und meint damit auch ihre Kolleginnen Kristin Davis (57) und Cynthia Nixon (56). "Aber sowas passiert", so Parker.

Dann jedoch fing Cattrall an, Parker öffentlich zu beschuldigen, sich ihr gegenüber während der Dreharbeiten von "Sex and the City" schlecht verhalten zu haben. Weiter behauptete sie, die beiden seien nie wirklich Freundinnen gewesen und wies 2018 sogar Parkers Beileidsbekundungen zurück, nachdem ihr Bruder gestorben war.