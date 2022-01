Matt McGorry

In einem Essay für "Today" sprach der aus "Orange is the New Black" und "How to get away with murder" bekannte Schauspieler offen über seine Probleme bezüglich seines eigenen Körperbildes. Nachdem er mit Bodybuilding-Wettkämpfen aufgehört hatte, fing er an, sich in seinem Körper unwohl zu fühlen.

"Als ich meine erste oberkörperfreie Szene in 'Orange Is the New Black' hatte, kamen diese Gedanken wieder auf. Ich entschied mich für eine sehr ungesunde Crash-Diät. Und jetzt blicke ich zurück und finde das wirklich traurig." McGorry hofft, dass über Körperprobleme und Selbstkritik unter Männern zukünftig offener gesprochen wird.