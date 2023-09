Weitere Autobiographie?

Auf die Frage hin, ob sie sich vorstellen könne, eine zweite Autobiographie zu schreiben, erklärte die 82-Jährige, dass sich Pläne dafür "wieder verwaschen" hätten. "Zum einen weil ich als Schauspielerin so viel gearbeitet habe, zum anderen, weil ich keine Anekdoten-Sammlung schreiben wollte, die nur aus Namedropping besteht."

Ihre Familie wolle nicht, dass sie über sie schreibt und so gelange sie an ihre Grenzen beim möglichen Inhalt eines neuen Buches. "Ich weiß also noch nicht, ob ich nochmal ein Buch über mich schreiben werde." Sie glaube eher nicht, da man im Grunde "eh schon alles über mich weiß".