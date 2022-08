Neil Patrick Harris ist zurück: Mit seiner neuen Serie "Uncoupled" hat er es immerhin auf Platz Vier der aktuellen Netflix-Charts gebracht. Vielleicht liegt es daran, dass Harris (fast) immer noch so charmant und mitreißend ist wie zu "How I Met Your Mother"-Zeiten. Vielleicht liegt es am Mix aus Herzschmerz, bissigem Humor, Großstadtalltag und teuren DesignerInnen-Klamotten. Vielleicht liegt es aber auch am heißen Sex und am Mut (?), Penisse zu zeigen.

Denn "Uncoupled" reiht sich in die selbstbewusste Riege von Serien wie "Euphoria", "And Just Like That" oder "Sex Education" und zeigt unzensierte Szenen mit dem männlichen besten Stück und möchte somit zur Enttabuisierung von Penissen beitragen.