Einer der Söhne von Thor-Darsteller Chris Hemsworth (37) wäre auch gerne ein Superheld - in den Augen seines Vaters aber offenbar der falsche. "Papa, ich will Superman sein", zitierte der 37-jährige Australier seinen Sohn auf Instagram. "Was willst du werden, wenn du erwachsen bist?", habe ihn der Vater zuvor gefragt. Daneben postete Hemsworth ein Bild des Buben in einem roten Cape.