UserInnen vergleichen Jugendfotos mit The Rock

So sah Jimmy Fallon mit 15 Jahren aus

Alles begann damit, als Talkshow-Host Jimmy Fallon einen Vergleich auf Twitter postete. Dabei zeigte er ein Foto von Dwayne "The Rock" Johnson mit 15, daneben ist ein Foto von Jimmy im selben Alter zu sehen. "The Rock at 15 vs. Me at 15", schreibt Fallon zu seinem Beitrag, in dem er den Schauspieler verlinkt.

Die zwei Männer könnten nicht unterschiedlicher sein: Trotz desselben Alters sieht The Rock wesentlich älter und muskulöser aus. Fallon hingegen wirkt schmächtig und jünger als 15. Der Beitrag wurde über 151.000 Mal geliked.