Unsereins fragt sich, wo er das Altpapier am besten verstaut, damit es nicht im Weg herumsteht. Oder, die Glücklichen unter uns, schlagen sich damit herum, wo die immer größer werdende Schuhsammlung (oder, let's be real: der Tupperware-Berg) hin soll, weil die Wohnung halt leider nicht größer wird, im Gegensatz zur Krimskrams-Anhäufung aller Art.

Aber Hollywood ist anders. Zum einen, weil etliche Stars dank zahlreicher Wohnsitze wohl eher nicht mit Platzproblem kämpfen. Und: Weil sich Hollywood-Größen aus Film und Serien eben nicht übers Altpapier Gedanken machen, sondern darüber, wo sie all ihre zahlreichen Preise am besten verstauen. Oder wo sie einen Platz finden, der ihrem großen Ego außerordentlichen Talent am besten gerecht wird. Und sie täglich daran erinnert werden. Life*s hard sometimes!

Anlässlich der 95. Oscars-Verleihung am 12. März präsentieren wir euch die schrägsten Plätze, wo Stars ihre Preise aufbewahren: