Dann kam der "Guardians of the Galaxy"-Film daher, und James Gunn sagte mir: 'Wir wollen jemanden, der Star-Lord spielt, aber die Figur aus sich selbst formt, seinen ganz eigenen Geist in sie hinein haucht und komplett zur Figur wird. Du wirst keine Version von etwas spielen, das jemand anderes jemals zuvor gemacht hat. Ich will jemanden, der originell und neu ist, und genug Selbstvertrauen besitzt, sein eigenes Ding zu machen'.

Als ich das hörte, dachte ich mir: 'Wow, das ist genau das, was ich zu finden hoffe'. James gab mir also eine Plattform, um genau das auf die angenehmste Art zu tun, was ich gerne tue. Außerdem leitete er mich an, verfeinerte mich, und brachte mir bei, wie ich noch besser sein konnte und noch mehr an mich selbst als Darsteller glauben konnte. Also ja, die Möglichkeit, die er geschrieben hatte, die er erschaffen hatte, diese Plattform, ich stürzte mich darauf, und sie katapultierte mich auf eine verblüffende Weise.