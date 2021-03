Neu auf Amazon: Alle Highlights im April 2021

Neue Serien auf Amazon Prime Video

LOL: Last One Laughing, Staffel 1 (1. April)

Der Trailer der sechsteiligen Amazon Original Comedyshow "LOL: Last One Laughing" verspricht: "Die Show, die jetzt alle brauchen". Stimmt wohl, denn in diesen Zeiten können ein paar Lacher mehr bestimmt nicht schaden.

Die zehn Comedy-Größen aus Deutschland Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan versuchen, sich darin mit viel Kreativität gegenseitig zum Lachen zu bringen – wer zuerst lacht, fliegt aus der Show. Michael Bully Herbig führt durch das neue Format.