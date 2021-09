Die besten Streaming-Highlights Anfang Oktober 2021

"A Madea Family Funeral" (30. September)

Regie: Tyler Perry

Mit: Tyler Perry, Patrice Lovely, Cassi Davis, Mike Tyson, Ciera Payton

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass US-Komiker und Filmemacher Tyler Perry erstmals als Madea aufgetreten ist. Die ältere, aber ziemlich schlagfertige afroamerikanische Frau hat seitdem in etlichen Theaterstücken und Filmen ihre Ansichten lautstark mitgeteilt – so auch in der Komödie "A Madea Family Funeral", die 2019 in den US-Kinos zu sehen war. Während eines Familientreffens in der Kleinstadt Georgia muss eine unerwartete Beerdigung organisiert werden, was Madea natürlich nicht unkommentiert geschehen lassen kann. Perry fungierte als Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller(in), wobei er wie üblich etliche Nebenrollen ebenfalls übernahm.

"Maid", Staffel 1 (1. Oktober)

Regie: John Wells

Mit: Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar

In der Dramaserie "Maid" spielt Margaret Qualley die alleinerziehende Alex, die das Leben für sich und ihre Tochter mit Jobs als Reinigungskraft finanziert. Immer wieder muss sich die intelligente junge Frau, die eigentlich Autorin werden wollte, dafür überwinden, wird teils herablassend behandelt und hat zudem noch ihren gewalttätigen Ex (Nick Robinson) an der Backe, der um jeden Preis das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter erstreiten will.

Dass ihre Mutter (Qualleys tatsächliche Mutter Andie MacDowell) zudem an einer bipolaren Störung leidet, macht die Sache für Alex nicht leichter. Die zehnteilige Serie basiert auf den gleichnamigen Memoiren von Stephanie Land.