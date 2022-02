Die besten Streaming-Highlights Ende Februar 2022

Die Welt der Streaminganbieter und ihrer neuen Eigenproduktionen ist ein weites Feld. Die großen Anbieter Netflix, Sky, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV bieten ihren AbonnentInnen in den kommenden Wochen einige neue Film- und Serien-Highlights.

NETFLIX

"FISHBOWL WIVES", Staffel 1 (14. Februar)

Regie: Michiko Namiki

Mit: Ryoko Shinohara, Takanori Iwata, Masanobu Ando, Kyoko Hasegawa, Wakana Matsumoto

Sechs Frauen stehen im Mittelpunkt der japanischen Serie "Fishbowl Wives". Was auf den ersten Blick wie ein "Desperate Housewives"-Verschnitt aussieht, entpuppt sich eine Spur dramatischer und bedeutend weniger humoristisch als die US-Erfolgsserie. Basierend auf einer Mangareihe, geht es hier um unerwiderte Gefühle, zerbrochene Träume und den Wunsch nach Veränderung. Mal ist es der bevorstehende Umzug, dann der Versuch, neue Laster abzulegen, die zu schlimmen Verwerfungen zwischen den Frauen und ihren Ehemännern führen - mit weitreichenden Konsequenzen.

"AI LOVE YOU" (15. Februar)

Regie: Stephan Zlotescu, David Asavanond

Mit: Mario Maurer, Pimchanok Leuwisetpaiboon, David Asavanond, Sahajak Boonthanakit, Kenneth Won

Wenn Lana doch nur endlich mal einen netten Typen kennenlernen würde! Ein Date nach dem anderen ist eine Enttäuschung, einzig das mit einer Künstlichen Intelligenz ausgestattete Gebäude, in dem sie lebt, scheint einigermaßen nett zu sein. Wie es der Zufall so will, verliebt sich diese KI schließlich in die junge Frau und lädt sich bei einem Datenaustausch in den Körper des machohaften Programmierers Bob. So schräg die Story von "AI Love You" klingt, so abstrus wird das Gedankenexperiment auch in die Tat umgesetzt.

Regie: Coodie, Chike Ozah

Er gehört zu den prägendsten, aber auch umstrittensten Personen der jüngeren Musikgeschichte: Rapper und Produzent Kanye West, der sich seit einiger Zeit nur noch Ye nennt, hat seit seinem Debütalbum "The College Dropout" (2004) nicht nur mit seinen Songs von sich reden gemacht, sondern auch seinem exzentrischen Auftreten und Verhalten. Für "Jeen-Yuhs" haben die Filmemacher Clarence "Coodie" Simmons und Chike Ozah den Künstler über viele Jahre hinweg begleitet und geben in der dreiteiligen Dokumentation Einblicke in seine ersten Karriereschritte, aber auch seine späteren Höhenflüge und Abstürze.