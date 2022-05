Die Streaming-Highlights Mitte Mai 2022

DISNEY+

THE QUEST: HELDEN FÜR EVEREALM, Staffel 1 (11. MAI)

Regie: Bertram van Munster, Elise Doganieri

Mit: Emily Gateley, Braeden De La Garza, Racquel Jean-Louis, Elliott Ross, Harry Aspinwall

Ihr ganz persönliches Fantasyabenteuer erleben acht Teenager in der neuen Gameshow "The Quest: Helden für Everealm". In einer detailreich gestalteten Welt voller Magie und Gefahr müssen sie unterschiedliche Aufgaben bestehen, um das Land vor einer bösen Zauberin zu beschützen. Optisch wirkt das durchaus wie eine große Fantasyproduktion, nur dass die Helden hier ehrlich erstaunt sind, wenn sich kostümierte Wesen vor ihnen aufrichten oder Labyrinthe voller Hindernisse auf sie warten.

OUSSEKINE, Miniserie (11. MAI)

Regie: Antoine Chevrollier

Mit: Kad Merad, Olivier Gourmet, Laurent Stocker, Thierry Godard, Gilles Cohen

Der Student Malik Oussekine kommt im Paris des Jahres 1986 am Rande von Protesten gegen neue Gesetzesentwürfe zur Immigration ums Leben. In der Folge kommt es zu immer heftigeren Ausschreitungen. Wie aufgeheizt die Stimmung in der Gesellschaft damals war, vor allem aber, welche Folge der Tod des jungen Mannes für seine Familie hatte, zeichnet die Miniserie "Oussekine" nach, die von Antoine Chevrollier in Szene gesetzt wurde. Es ist eine höchst angespannte Atmosphäre, die hier vermittelt wird und sich zwischen wütender Jugend, niedergeschlagenen Angehörigen und den offiziellen Ermittlern entlädt.

BETH UND DAS LEBEN, Staffel 1 (18. MAI)

Regie: Amy Schumer, Ryan McFaul, Kevin Kane, Daniel Powell

Mit: Amy Schumer, Violet Young, Yamaneika Saunders, Michael Rapaport, Grace Power

Beth hat eigentlich alles im Griff: Sie arbeitet als Weinhändlerin, hat eine langjährige Beziehung mit einem erfolgreichen Mann und lebt mitten im Big Apple. Doch dann wirft sie ein plötzlicher Vorfall aus der Bahn. Kurz vor ihrem 40. Geburtstag beginnt sie, ihr Leben umzukrempeln und zieht nach Long Island. Ein Leben in der Natur, fernab vom Stress der Großstadt? Klingt verlockend, ist aber letztlich doch nicht so einfach, wie Amy Schumer in "Beth und das Leben" feststellen muss. Die US-Komikerin darf in der neuen Serie, bei der sie selbst auch Regie geführt hat, alle Register ziehen und changiert zwischen melancholischen Momenten und abstrusem Klamauk.